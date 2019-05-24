Dolar yüksek seviyeleri test ediyor! İşte kapanış gününde son durum

Dolar/TL 10 Mayıs'tan bu yana ilk kez 6.15 seviyesini test etse de kalıcı olmadı. Dolar haftanın son işlem gününe 6.12 bandında başladı.
Dolar yatırımcıların ABD-Çin ticaret anlaşmazlığının ABD ekonomisine düşünülenden daha fazla zarar vereceği konusunda endişelenmesiyle, ABD hazine tahvil getirilerindeki düşük seyrin etkisiyle, iki yılın zirvesinden geriledikten sonra haftayı hafif ekside bitirmeye hazırlanıyor.
Dolarda son durum
Dolar haftanın son işlem gününe 6.12 bandında başladı.
Dolar/TL dün gördüğü 6.15 seviyesinde fazla kalıcı olmadı ve 6.10'un altında günü kapattı.
Dolar endeksi
Dün ik yılın zirvesi olan 98.371'den geriledikten sonra büyük ölçüde değişim göstermeyerek 97.878'de bulunuyor. Endeks haftayı yüzde 0.12 ekside bitirmeye hazırlanıyor..
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