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5 yıllık anlaşma sağlandı! İşte Fenerbahçe'nin 17'lik transferi

Fenerbahçe, İran 1. Lig ekiplerinden İstiklal'de forma giyen Allahyar Sayyadmanesh ile 5 yıllık anlaşma sağladı.

Fenerbahçe gelecek sezon için transfer çalışmalarını hızlandırırken, kadroyu gençleştirme projesi kapsamında 17 yaşındaki İranlı Allahyar Sayyadmanesh ile sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. 

5 yıllık anlaşma
Fenerbahçe'nin İran'ın Esteghlal FC Kulübü'nde oynayan 17 yaşındaki golcü oyuncu Allahyar Sayyadmanesh'le 5 yıllık anlaşma sağladı. 

İmza 1 ay sonra
Sarı-lacivertli kulübün İranlı forvet ile haziran ayının sonlarına doğru resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. 

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