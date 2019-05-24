5 yıllık anlaşma sağlandı! İşte Fenerbahçe'nin 17'lik transferi
Fenerbahçe, İran 1. Lig ekiplerinden İstiklal'de forma giyen Allahyar Sayyadmanesh ile 5 yıllık anlaşma sağladı.
Fenerbahçe gelecek sezon için transfer çalışmalarını hızlandırırken, kadroyu gençleştirme projesi kapsamında 17 yaşındaki İranlı Allahyar Sayyadmanesh ile sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.
5 yıllık anlaşma
Fenerbahçe'nin İran'ın Esteghlal FC Kulübü'nde oynayan 17 yaşındaki golcü oyuncu Allahyar Sayyadmanesh'le 5 yıllık anlaşma sağladı.
İmza 1 ay sonra
Sarı-lacivertli kulübün İranlı forvet ile haziran ayının sonlarına doğru resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.