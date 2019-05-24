Saadet Partisi'nin İstanbul adayı Necdet Gökçınar'dan Binali Yıldırım'a tepki!

Binali Yıldırım geçen günlerde katıldığı bir televizyon programında Saadet partililerin kendisine oy vereceğini açıklamıştı. Saadet Partisi'nin adayı Necdet Gökçınar Yıldırım'ın açıklamalarına tepki gösterdi.

AK Partili rakibi Binali Yıldırım bu seçimin kilit partisi Saadet Partisiyle ilgili geçen günlerde ''Saadet Partisi'ne oy veren kardeşlerimizin tekrarlanacak seçimde bana oy vereceklerini düşünüyorum. Çünkü Erbakan Hoca hayatı boyunca millî ve yerli vurgusu yaparak siyasi ömrünü tamamlamıştır. Türkiye’nin özgün savunma sanayisinin olması gerektiğini söylemiştir'' açıklamasında bulunmuştu.

Yıldırım'ın bu açıklamasına Saadet Partisi tarafından yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na aday gösterilen Necdet Gökçınar'dan tepki geldi.

4 Temmuz 2003 yılında Türk askerinin başına çuval geçirilmesi olayını hatırlatan Gökçınar, şunları söyledi:

"Kahraman askerimizin başına çuval geçirildiğinde 'ne notası müzik notası mı?' diye alay edeceksin sonra da Erbakan Hocamız’dan ve millilikten bahsedip Saadet Partisi seçmeninden oy isteyeceksin. Öyle mi? Hadi oradan."