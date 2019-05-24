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69 yıl sonra Türkiye'ye ayak basan gurbetçi kadın Rüyam gerçek oldu

69 yıl sonra Türkiye'ye ayak basan gurbetçi kadın Rüyam gerçek oldu

Evlenerek Arjantin'e giden ve şartları dolayısıyla yurdunu ziyaret edemeyen Kazes, Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçiliği ve Türk Hava Yolları iş birliğiyle 69 yıl sonra doğduğu topraklara geldi.

Evlenerek Türkiye'den Arjantin'e giden ve 69 yıldır vatan hasreti çeken 85 yaşındaki Raşel Kazes, Türkiye'ye geldi.

69 yıl sonra Türkiye'ye geldi

Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçiliği ve Türk Hava Yolları iş birliğiyle doğduğu toprakları ziyaret etme imkanı bulan Kazes, kızı Silvia ile akşam saatlerinde İstanbul'a ulaştı.

Kökeni, İspanya'dan Osmanlı topraklarına göçen Sefarad Yahudilerine dayanan 85 yaşındaki Kazes, 16 yaşındayken eşiyle Arjantin'e gitti. O günden bu yana Türkiye'yi ziyaret edemeyen, kendi isteğiyle Arjantin kimliği de almayan Kazes'in en büyük hayali gerçek oldu. Kazes, Türk pasaportuyla yurda giriş yaptı.

"Rüyam gerçek oldu"

İstanbul'da Havalimanı'nda, pasaport kontrolünden sonra gazetecilere açıklama yapan Kazes, "Çok sevinçliyim. Rüyam gerçek oldu." dedi.

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