Abdulhamit Gül'den gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalar

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Hakimler kararıyla konuşur. Bundan sonra milletin hakemliğine gidilmesine karar verilmiştir. İstanbul'da son sözü seçmen söyleyecek. Sonuca da herkes saygılı olacak" değerlendirmesi yaptı.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı. Gül, "Nafakada alt ve üst sınırda sona gelindi" dedi.

"Avukatların İmralı'ya gitmesinin çözüm süreciyle de İstanbul seçimleriyle de ilgili yok" açıklaması yapan gül "Yargı reformunun sloganı güven veren adalet. Anket yaptık tüm görüşlerden görüş aldık." ifadelerini kullandı.

"Süresiz nafaka gerçekten adil değil"

Yargı gündemindeki önemli başlıklarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Gül, süresiz nafakanın kaldırılmasıyla ilgili çalışmada sona gelindiğini açıkladı. Bakan Gül, "Süresiz nafaka gerçekten adil değil. Nafakada alt ve üst sınır ne olacak, hakim hangi kriterlere göre karar verecek çalışıyoruz. temel hassasiyetimiz taraflardan birine yeni mağduriyet alanı oluşturmamak" dedi.

"Ne çözüm süreciyle ne de İstanbul seçimiyle ilgisi yok"

Abdulhamit Gül, Abdulah Öcalan'a avukatlarıyla görüşme izni verilmesini de değerlendirdi. Adalet Bakanı "Ne çözüm süreciyle ne de İstanbul seçimiyle ilgisi yok. Avukatlarıyla görüşme konusunda hukuki engel vardı. mahkeme bu kararı kaldırdı" şeklinde konuştu.

Adalet Bakanı Gül, afla ilgili bir çalışmalarının olmadığını da belirterek "Bu partimizin ve Meclis'in taktirinde olan bir konu" dedi.

"İnsan hakları eylem planını da içerecek"

Adalet Bakanı'nın gündeminde ayrıntıları 30 Mayıs'ta açıklanacak yargı reformu strateji belgesi de vardı. Gül bu konuya ilişkin, "İfade özgürlüğü ve kişisel verilerin korunmasının daha da gelişeceği, içinden demokratikleşme paketinin çıkacağı 2023'e kadar sürecek bir yol haritası olacak. Strateji belgesi hak ve özgürlüklerin güvence altına alınacağı insan hakları eylem planını da içerecek" açıklamasını yaptı.

İfade özgürlüğüyle ilgili olumlu adımlar

Gül, Avrupa Birliği ile vize muafiyeti görüşmelerinin kritik başlığı olan terörle mücadele yasasında değişiklik üzerinde çalıştıklarını da söyledi. Bakan, "Terörle mücadeleyi zaafa uğratmadan ifade özgürlüğüyle ilgili olumlu adımlar üzerinde çalışıyoruz, onları gündeme alacağız" dedi.