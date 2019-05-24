Binali Yıldırım itfaiyecilerle sahur yaptı

Konuşmasında itfaiyecilerin sorunlarına da değinen Yıldırım, "Tabi itfaiyecilerin bir takım sorunları da var. Bir kısmı çözüldü bir kısmı da çözülüyor. Her şeyden önce itfaiyecilerin 'itfaiyeci' olarak mesleğin tanımlanması lazım… Hala itfaiyecilik mesleği sivil memur olarak tanımlanıyor. Bu sizin hak ettiğiniz bir şey değil. İnşallah bu meseleleri hep birlikte halledeceğiz" diye konuştu. Yıldırım, konuşmasının ardından itfaiye personeli ile sahur yaptı.