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MHP'den Meclis'e teklif: Askere gitmek isteyen kadınlara izin verilsin

MHP'den Meclis'e teklif: Askere gitmek isteyen kadınlara izin verilsin

Meclis'te yeni askerlik sistemi görüşülürken, MHP'den kadınlar için teklif geldi.

Teklifin maddeleri üzerine söz alan MHP Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, teklifte "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her erkek askerlik hizmeti yapmaya mecburdur." maddesinin yer aldığını belirterek, bir esneklik getirilerek talep halinde kadınların da er, astsubay veya yedek subay olarak askerlik yapmasına imkan sağlanmasını istedi.

"Türk kadınlarına güvenin"

Reformdan söz edilecekse böyle bir düzenleme yapılması gerektiğini kaydeden Vahapoğlu, "Türk kadınlarına güvenin. Gitmek isteyen kadını askere alalım." dedi.

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