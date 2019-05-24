İşsizlik maaşı ödemeler ne zaman olacak İŞKUR ödemeleri öne aldı

Normalde her ayın 5'inde ödenen işsizlik maaşı bayram öncesi ödenecek.Türkiye İş Kurumu (İŞKUR),5 Haziran’daki işsizlik maaşı ödemelerini Ramazan Bayramı dolayısıyla öne çekti.İşsizlik maaşları 31 Mayıs Cuma günü hesaplara yatırılacak. Hak sahiplerine, bin 23 lira ile 2 bin 46 lira arasında değişen tutarda ödeme yapılacak. İŞKUR nisan ayında 657 bin kişiye işsizlik maaşı ödemişti.