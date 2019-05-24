İşsizlik maaşı ödemeler ne zaman olacak İŞKUR ödemeleri öne aldı
İşsizlik maaşı ödemeleri ne zaman olacak sorusu yanıtını buldu. İŞKUR, her ayın 5'inde ödenen işsizlik maaşı ödemelerini Ramazan Bayramı dolayısıyla öne çekti.
Normalde her ayın 5'inde ödenen işsizlik maaşı bayram öncesi ödenecek.Türkiye İş Kurumu (İŞKUR),5 Haziran’daki işsizlik maaşı ödemelerini Ramazan Bayramı dolayısıyla öne çekti.İşsizlik maaşları 31 Mayıs Cuma günü hesaplara yatırılacak. Hak sahiplerine, bin 23 lira ile 2 bin 46 lira arasında değişen tutarda ödeme yapılacak. İŞKUR nisan ayında 657 bin kişiye işsizlik maaşı ödemişti.
İşsizlik Sigortası Fonu’ndaki toplam varlıklar, 2017 yılından beri reel olarak azalıyor. İşverenin nisan ayında İşsizlik Fonu’ndan kullandığı teşvik ve destekler, işçi ve işveren primi olarak yatırdığı tutarı geçti.
İşsizlik Fonu, 1999 yılında kuruldu. Fona işçi ücretleri üzerinden yüzde 1 işçi primi, yüzde 2 işveren primi, yüzde 1 de devlet katkısı toplanıyor.
2016 yılında 100 milyar lira sınırını aştı
2002 yılı mart ayından itibaren işsizlik maaşı ödemeleri başladı. Başarıyla yönetilen İşsizlik Fonu, yıllar içinde yapılan düzenli ödemelerle Türkiye’nin en büyük fonu haline geldi. Fon varlıkları 2016 yılında 100 milyar lira sınırını aşmakla birlikte, varlıklardaki artış son yıllarda ivme kaybetti.
Enflasyonu yenmeyi başardı
Fon varlıkları 2015’te yüzde 14.35 artarken, Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi’ndeki (Yİ-ÜFE) artış yüzde 5.71 oldu. Böylece fon varlıkları 2015’te reel olarak yüzde 7.84 oranında arttı. 2016 yılında fon varlıklarındaki reel artış yüzde 0.85’de kalmış olsa da enflasyonu yenmeyi başardı.