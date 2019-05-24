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Saygı Öztürk'ten İstanbul seçimleriyle ilgili çok konuşulacak iddia!

Saygı Öztürk'ten İstanbul seçimleriyle ilgili çok konuşulacak iddia!

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, İstanbul seçimleriyle ilgili önemli bir iddiada bulundu. Öztürk, AK Parti'nin seçimlerde Kürt seçmenin gönlünü kazanmak için Doğu ve Güneydoğu'dan mele getirdiğini yazdı.

Yüksek Seçim Kurulu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal etmesinin ardından partiler tüm dikkatini, 31 Mart’ta sandığa gitmeyen yaklaşık 1 milyon 700 seçmene çevirdi.

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, partilerin Kürt seçmen üzerinde etkili olması için yüzlerce ‘mele’yi İstanbul’a getirdiğini belirtti.

“Mele, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde yaşayan Kürt kökenli vatandaşlarımızın imamlar ve dini konularda bilgili olduğu belirtilen kimseler için kullandıkları bir unvandır” diyen Öztürk, “CHP’nin taşıyacağı mele ve kanaat önderlerinin sayısı 44’e ulaşacak. Ama bu, AK Parti’nin taşıdıklarının yanında ‘Devede kulak’ misali…” iddiasını yazdı.

Güneydoğu’dan yüzlerce Mele getirildi

Öztürk: ''AK Parti, Güneydoğu’dan yüzlerce “Mele”yi İstanbul’a taşıdı…AK Parti lehine çalışan mellelere, belediye başkanları ve bazı aşiret önde gelenleri de eşlik ediyor. Güneydoğu’dan gelenlere kullanmaları için önemli ödenek aktarıldığı da konuşuluyor'' ifadesini kullandı.

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