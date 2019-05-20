Devlet Bahçeli'den dikkat çeken seçim mesajı! Hiç kimse İstanbul üzerinde...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Hiç kimse İstanbul üzerinde senaryo yazmaya kalkışmasın. Cumhur, Cumhuriyeti'ni koruyacak, ülkesini kollayacaktır. Cumhur, bağımsızlığını can pahasına savunacaktır' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı’nın Samsun’da düzenlediği 1. Uluslararası Gençlik Kongresi'ne bir mesaj gönderdi.

''Bekamızı dün çiğnetmedik, yine çiğnetmeyiz''

"Hiç kimse İstanbul üzerinde senaryo yazmaya kalkışmasın" diyen Bahçeli, "19 Mayıs 1919´da Samsun'a atılan bir adım nice kahramanlığa, nice fedakarlığa, nice destansı mücadeleye kapı aralamıştı. Bu ruh ölmedi. Bekamızı dün çiğnetmedik, yine çiğnetmeyiz.

Cumhur, Cumhuriyeti´ni koruyacak, ülkesini kollayacaktır. Cumhur, bağımsızlığını can pahasına savunacaktır" ifadelerini kullandı.