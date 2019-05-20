Hasan Şaş'tan şaşırtan sözler: İlk defa yoktum

Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş, Başakşehir maçında çıkan tartışmalara değinirken 'İlk defa bir kavgada ben yoktum' diyerek dikkat çekti.

Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş, Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek kazanılan şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulundu.

"9. şampiyonluğumu kazandım. 5 futbolcu, 4 antrenör olarak şampiyonluk kazandım. Çok zorlu bir takıma karşı oynadık. Başakşehir, iyi futbol oynayan ve düzeni olan bir takım. 1-0 geriye düşmek, bu stresi yüksek maçlarda çok zor. Oradan geriye dönebilmek çok zor. Pas oyununu kesmeye ve pozisyona girmeye çalışıyorsunuz. Bu hiç kolay değil. İkinci yarıda oyuncular kendi kimliklerine büründüler. İlk yarı çok kötü oynadık. İkinci yarı çok iyi oynadık. Şampiyonluğu da aldık.'' dedi.

''Yaklaşık 55 maça yakın ceza yedik''

''Çok badireler atlattık. Biliyorsunuz, tek tek saymaya gerek yok.'' diyen Şaş, ''Altı ay santraforsuz oynadık. Yaklaşık 55 maça yakın ceza yedik. Futbolcularımız sakatlandı. Cezalı oyuncularımız vardı. İkinci yarı aramızdan ayrılan arkadaşlarımız oldu. Onların yerine devre arasında oyuncu bulmak kolay değildi. Galatasaray'ın en önemli şampiyonluklarından biri olduğunu düşünüyorum. İnşallah devamı da gelecek" ifadelerini kullandı.

"İlk defa ben yoktum''

Tartışmalara değinen Şaş, "İlk defa ben yoktum. Tribündeydim biliyorsunuz. Çünkü, 3 yardımcı antrenörün biri her hafta değişmeli olarak tribünde kalıyor. Olayların hiçbirini görmedim. Neler oldu, bilmiyorum. Soracağım, izleyeceğim, öğreneceğim. Yurt içinde, yurt dışında gerginlikler oluyor. Biz büyük bir camiada olduğumuz için daha çok göze batıyoruz. Objektif baktığınız zaman her takımın yedek kulübesinde serzenişler oluyor, hakemlere itiraz oluyor, çıkmalar oluyor. Fakat, nedense bunlar görülmüyor. Biz büyük camiada olduğumuz için cep telefonları, kamera, basın, fotoğrafçılar hep bize dönük olduğu için hep biz görünüyoruz. Genelde baktığınız zaman böyle. Bugün Bursaspor ile Göztepe arasındaki maçta kaç tane itiraz oldu, bu tip şeyler futbolun içinde var. Fazlasını yaparsak cezamızı yiyoruz. Öyle bakıyorum. Futbolun içinde doğal olan olaylar" dedi.

''Mitroglou'nun attığı gol bizi ligde tuttu''

Rize maçının öneminden bahseden Şaş, "Sezonun kırılma maçı Rizespor maçıydı. 2-1'den döndük. Akhisar maçı buradaki, Mitroglou'nun gol attığı. Bizi ligde tuttu o gol. Beraberlik olsaydı, moral bozukluğu olacaktı" şeklinde konuştu.