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Yer Adana! Cani koca hamile eşini otomobilden attı

İhlas Haber Ajansı
Yer Adana! Cani koca hamile eşini otomobilden attı

ADANA'da resmi nikahı olmayan eşi tarafından otomobilden atılan hamile kadın hastaneye kaldırıldı.

Olay Çukurova ilçesi, Karslılar Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, resmi nikah olmadan C.Y. ile evlenen 3 aylık hamile A.E. (32) dün otomobil ile gezmeye çıktı.

Darp edip otomobilden attı

Ancak gezerken C.Y. eşini kıskandığı için aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası C.Y. eşini darp edip otomobilden aşağı attı.

Bebeğin sağlık durumu iyi

Bunun üzerine hamile kadını gören vatandaşlar durumu polise ihbar etti. Olay yerine gelen polis kadın hamile olduğu için ambulans çağırdı. Kadın, olay yerine gelen ambulans ile Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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