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Dolarda dalgalı seyir! Gözler ticaret savaşlarında

Dolarda dalgalı seyir! Gözler ticaret savaşlarında

Dolar/TL kurunda dalgalı seyir devam ediyor. Yeni haftanın ilk iş günü dolar, 6.07 TL'den işlem görüyor.

Küresel piyasalarda 'Ticaret savaşı' endişeleri ve jeopolitik gelişmeler yatırımcıların odağında yer almaya devam ediyor. 

ABD ve Çin piyasası

ABD ve Avrupa borsaları geçtiğimiz hafta değer kazanırken, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'ABD'ye ulusal güvenlik tehdidi teşkil eden' ülkelerden telekomünikasyon ekipmanları almasını engelleyen başkanlık kararnamesine imza atmasının ardından Çin'de yuan ve pay piyasaları değer kaybediyor. 

TCMB takip edecek

Piyasalar bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mart ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonunu ve TÜİK mart ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini takip edecek.

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