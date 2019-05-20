HABER /  MAGAZİN

Dila Tarkan kimdir kaç yaşında ne iş yapıyor ilk eşi kimdir?

Dila Tarkan kimdir kaç yaşında ne iş yapıyor ilk eşi kimdir?

Sosyetik güzel Dila Tarkan kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli soruları magazin basınının gündeminde. Murat Cemcir'in yakından takip ettiği güzel daha önce Eser Yenenler'in sevgilisiydi. Şeyma Subası'nın yakın arkadaşı olan Dila Tarkan Hakan Sabanbı ile de anılmıştı.

Şeyma Subaşı ile yakın arkadaş olan ve paylaştıkları pozlar ile gündem olan sosyetik güzel Dila Tarkan kimdir, kaç yaşında ve Dila Tarkan ne iş yapıyor mesleği ne soruları merak konusu oldu. 1993 doğumu olan sosyetik güzelin adı birçok playboy ile de anılmıştı.  Eser Yenenler'in sevgilisi olarak adını duyuran sosyetik güzel Dila Tarkan daha sonra ‘Hakan Sabancı ile aşk yaşıyor’ iddiaları ile gündeme geldi. Dila Tarkan, 1993 yılında doğdu. İnstagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla dikkat çeken Dila Tarkan, ünlü markalara stil danışmanlığı yapmaktadır.

DİLA TARKAN KİMDİR? NE İŞ YAPAR: Eser Yenenler'in sevgilisi olarak adını duyuran giren Dila Tarkan, 1993 yılında doğdu. İnstagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla dikkat çeken Dila Tarkan, ünlü markalara stil danışmanlığı yapmaktadır. 15'indeyken ailesiyle Vancouver'a taşınan Dila Tarkan, üniversite öğrenimine London College of Fashion'da başladı ve Parsons New School of Design'da devam etti.

Şeyma Subaşı ve Burcu Esmersoy gibi modanın içerisinde olan isimlerle yakın arkadaş olan Dila Tarkan, son olarak Hacı Sabancı ile aşk yaşamaya başladığı iddialarıyla gündeme geldi.

 

SON DAKİKA HABERLERİ
Dolarda dalgalı seyir! Gözler ticaret savaşlarında
Dolarda dalgalı seyir! Gözler ticaret savaşlarında
Galatasaray'a para yağacak! Türk futbolunun rekorunu kırdı
Galatasaray'a para yağacak! Türk futbolunun rekorunu kırdı
Yer Adana! Cani koca hamile eşini otomobilden attı
Yer Adana! Cani koca hamile eşini otomobilden attı
Terör örgütü DAEŞ'tan 14 ülke için korkunç talimat!
Terör örgütü DAEŞ'tan 14 ülke için korkunç talimat!
Dışişleri Bakanlığı'nda flaş FETÖ operasyonu! Tam 249 şüpheliden 78'i gözaltına alındı
Dışişleri Bakanlığı'nda flaş FETÖ operasyonu! Tam 249 şüpheliden 78'i gözaltına alındı
İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!
İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!
ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye'nin parlayan yüzü THY 86'ıncı yaşını kutluyor
Türkiye'nin parlayan yüzü THY 86'ıncı yaşını kutluyor
Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Irak'ın kuzeyine hava harekatı
20 Mayıs ilkokullar yarın tatil mi pazartesi okul var mı?
20 Mayıs ilkokullar yarın tatil mi pazartesi okul var mı?
Mardin'de üzerine televizyon düşen çocuk öldü
Mardin'de üzerine televizyon düşen çocuk öldü
Küresel piyasalarda son durum
Küresel piyasalarda son durum
Sevcan Orhan Hasan Şaş aşkı bitti mi tam nişanlanacakken...
Sevcan Orhan Hasan Şaş aşkı bitti mi tam nişanlanacakken...
Adebayor: “Sen kimsin” diyerek beni itti
Adebayor: “Sen kimsin” diyerek beni itti
Kadın 63. bölüm fragmanı
Kadın 63. bölüm fragmanı
Yorumlar