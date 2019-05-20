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Uzmanlardan Ramazan ayında su tüketimi hakkında uyarı!

Uzmanlardan Ramazan ayında su tüketimi hakkında uyarı!

Ramazan ayı beslenmesi ile ilgili açıklama yapan Diyetisyen Saliha Dülgeroğlu, 18 saati bulunan oruç süresinden dolayı özellikle su tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. 

Dülgeroğlu, soğuk havalarda başlayan mübarek Ramazan ayının ortalarına yaklaştıkça hava sıcaklıkların da hissedilir derecede artış gösterdiğini hatırlattı.

Dülgeroğlu, yaklaşık 18 saat oruçlu kalınan bu ayda açlık süresinin daraltılması açısından mutlaka sahurun yapılması gerektiğine dikkat çekerken şöyle devam etti: 

“Sahurda protein grubuna ağırlık verilen bir beslenme yapılmalı. Aynı zamanda doğru karbonhidrat ve yağ kullanımı gerekli. Süre içerisinde iftar ve sahur aralığında en az 2,5 - 3 litre civarından su tüketilmesi de sağlık bir oruç için önem taşımaktadır."

Çay-kahve yerine su
"Özellikle sıcak seyreden bu havalarda çay - kahve tüketimi yerine su tercih edilmesinde büyük fayda vardır. Hava sıcaklıkları kalan Ramazan günlerinde daha da artacağı öngörüldüğü takdirde özellikle oruç açılırken soğuk yerine kesinlikle oda sıcaklığındaki su ile oruç açılması mide kramplarının önüne geçecektir."

Ramazan pidesi...
"Bununla birlikte Ramazan pidesi tüketilmeli, fakat porsiyon kontrolüne mutlaka dikkat edilmeli. İftar sofralarına da çorba ile başlanılması mide sağlığına destek olacak önemli bir faktördür.” 

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