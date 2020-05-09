HABER /  POLİTİKA
ADV Zekat ve Fitrenle Sen de Bir Kelebek Uçur

DEVA Partisi lideri Ali Babacan'dan 'herhangi bir tarikata üye misiniz? sorusuna yanıt

Yakın geçmişte kurulan Demokrasi ve Adalet (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı programda “Herhangi bir tarikata üye misiniz?” sorusuna yanıt verdi.

Abone ol

Yeni kurularak siyaset sahnesinde boy göstermeye başlayan DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Bidebunuizle programında, gazeteciler Yavuz Oğhan ve Akif Beki'nin sorularını yanıtladı.

“Hiçbir zaman bir tarikata üye olmadım”

Babacan, “Herhangi bir tarikata üye misiniz?” sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

“Hiçbir zaman olmadım. Benim annem, babam da hiçbir zaman olmadı. Ailemde hiç kimse olmadı, yakın çevremi söylüyorum. Çünkü biz açıkçası aile olarak akla çok önem veriyoruz. Ben aklımı asla hiç kimseye teslim etmedim bugüne kadar. Her zaman kendi hür irademle hareket ettim. Benden büyük tek bir irade var, o da ilahi irade. Onun haricinde ben kendi irademle hareket ettim. Hayatımın her aşamasında, AK Parti içerisinde dahi. Bunları neyden anlayabilirsiniz. Aşağı yukarı 17-18 yıllık bir AK Parti geçmişim var. Ve o süre içerisinde benim açıklamalarım var. Bütün görüntüleri tarayın, ağzımdan çıkan her şeyi tarayın. Ben hepsinin altına imzamı atarım.”

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
PSG'nin ardından Lyon da Merih Demiral'ı radarına aldı
Prens Selman koronavirüsü fırsata çeviriyor! Hoollywood'a açılıyor
Beşiktaş'ta bir futbolcu ve bir kulüp çalışanında koronavirüs testi pozitif çıktı
Devlet Bahçeli'den çarpıcı çıkış: Üç Hilal'in tek başına iktidarı artık bir zorunluluktur
Sevda Noyan'ın skandal açıklamalarıya ilgili Ülke TV ve Kanal 7'den açıklama
Sancaktepe Futbol Kulübü'nde koronavirüs şoku çok sayıda pozitif vaka var
ÖNCEKİ HABERLER
Ana yüreği hiçbir şey dinlemedi
QNB Finansbank'tan bayrama özel kredi! İşte detaylar
Sokak köpeklerini döven güvenlik görevlisi: Hepsini mermi manyağı yapacağım
Çarşı grubuna açılan Gezi Parkı davası 5 yıl sonra yine gündemde
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e tebrik mesajı!
Cuma günü çekilecek zikirler okunacak esmalar sayısı
Yorumlar