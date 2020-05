DEVA Partisi lideri Ali Babacan'dan 'herhangi bir tarikata üye misiniz? sorusuna yanıt

Yakın geçmişte kurulan Demokrasi ve Adalet (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı programda “Herhangi bir tarikata üye misiniz?” sorusuna yanıt verdi.

Abone ol

Yeni kurularak siyaset sahnesinde boy göstermeye başlayan DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Bidebunuizle programında, gazeteciler Yavuz Oğhan ve Akif Beki'nin sorularını yanıtladı.

“Hiçbir zaman bir tarikata üye olmadım”

Babacan, “Herhangi bir tarikata üye misiniz?” sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

“Hiçbir zaman olmadım. Benim annem, babam da hiçbir zaman olmadı. Ailemde hiç kimse olmadı, yakın çevremi söylüyorum. Çünkü biz açıkçası aile olarak akla çok önem veriyoruz. Ben aklımı asla hiç kimseye teslim etmedim bugüne kadar. Her zaman kendi hür irademle hareket ettim. Benden büyük tek bir irade var, o da ilahi irade. Onun haricinde ben kendi irademle hareket ettim. Hayatımın her aşamasında, AK Parti içerisinde dahi. Bunları neyden anlayabilirsiniz. Aşağı yukarı 17-18 yıllık bir AK Parti geçmişim var. Ve o süre içerisinde benim açıklamalarım var. Bütün görüntüleri tarayın, ağzımdan çıkan her şeyi tarayın. Ben hepsinin altına imzamı atarım.”