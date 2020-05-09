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QNB Finansbank'tan bayrama özel kredi! İşte detaylar

QNB Finansbank, bayrama özel kredi kampanyasında nakit ihtiyacı olan müşterilerine aylık yüzde 0,89'dan başlayan faiz oranlarıyla 60 ay vadeli kredi verecek.

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QNB Finansbank, nakit ihtiyacı olan müşterilerine Bayrama Özel İhtiyaç Kredisi kampanyası düzenledi. Banka, müşterilerine 60 aya varan vade seçenekleri ve aylık yüzde 0,89'dan başlayan faiz oranlarıyla kredi verecek.

Başvurular nasıl yapılacak?

8 Mayıs 2020 itibarıyla başlayan kampanya kapsamında, QNB Finansbank müşterileri şubelere gitmeye gerek olmadan internet veya Cep Şubesi'nden ya da 0850 220 8 573 numaralı Alo Kredi hattını arayarak fırsattan yararlanabilecek.

QNB Finansbank müşterisi olmayanlar

QNB Finansbank müşterisi olmayanlar ise "www.qnbfinansbank.com" adresinden ya da şubelerden Bayrama Özel İhtiyaç Kredisi'ne başvurabiliyor.

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