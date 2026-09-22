Manisa'da okul önünde silahlı saldırı! Yaralılar var, saldırgan yakalandı

Manisa Valiliği, Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne yakın bir alanda silahla ateş edildiği ihbarı üzerine olay yerine ekiplerin sevk edildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, liseye yakın bir alanda silahla ateş edildiği ihbarı üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Manisa'daki silahlı saldırıya ilişkin bir açıklamada bulundu ve ''Milli Eğitim ve İçişleri Bakanlarımız olay yerine intikal ediyor, her türlü adli ve idari soruşturma başlatıldı"dedi.

BAKAN GÜRLEK'TEN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınındaki silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Çocukların güvenliğini tehdit eden hiçbir ihmalin karşılıksız kalmayacağını belirten Gürlek, şunları kaydetti:

"Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, okul binası dışında, öğrencilerimizin okullarına gittiği sokakta meydana gelen silahlı saldırıda 2'si ağır olmak üzere 11 öğrencimizin yaralanması hepimizi derinden üzmüştür. Yaralanan evlatlarımıza acil şifalar diliyor, ailelerine, arkadaşlarına ve eğitim camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Olayın hemen ardından Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığımızca kapsamlı bir soruşturma başlatılmış, Başsavcımızın koordinasyonunda iki Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş, saldırıyı gerçekleştiren adli süreçteki çocuk kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştır."

ANNE, BABA VE DEDE DE GÖZALTINA ALINDI

Bakan Gürlek, çocukların güvenliği söz konusu olduğunda hiçbir ihmalin ve sorumsuzluğun görmezden gelinmesinin mümkün olmadığını vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Yakın zamanda öncülük ettiğimiz yasal düzenlemeyle ailelerin bakım ve gözetim yükümlülüklerine ilişkin sorumlulukları daha açık ve güçlü hale getirmiştik. Bu kapsamda anne, baba ve saldırıda kullanılan silahın kullanımında bulunduğu belirlenen dede de gözaltına alınmıştır. Saldırıda kullanılan silahın çocuğun eline nasıl geçtiği, silahın muhafaza koşulları, anne ve babanın bakım ve gözetim yükümlülükleri ile olay öncesinde akran zorbalığı yaşandığı yönündeki iddialar çok yönlü ve titizlikle araştırılmaktadır. Çocuklarımızın güvenliğini tehdit eden bu olayın üzerine hukuk içinde ve kararlılıkla gidilecek, sorumluluğu bulunanlar titizlikle tespit edilecek, hiçbir ihmal göz ardı edilmeyecektir. İlgili bakanlıklarımız ve kurumlarımızla güçlü bir koordinasyon içerisinde hem adli süreci hem de yaralı öğrencilerimizin durumunu hassasiyetle takip ediyoruz. Yaralı öğrencilerimize bir kez daha acil şifalar diliyoruz."

MEB'DEN AÇIKLAMA GELDİ EĞİTİME ARA VERİLDİ

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) Manisa'da okul yakınındaki silahlı saldırıya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Manisa'da sabah saatlerinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında meydana gelen elim olayın, eğitim camiası başta olmak üzere milleti derinden üzdüğü belirtildi.

Saldırının ilk anlarından itibaren emniyet güçleri ve sağlık görevlileri başta olmak üzere devletin ilgili tüm birimlerinin teyakkuza geçtiği vurgulanan açıklamada, konuyla ilgili kapsamlı tahkikat başlatıldığı bilgisi verildi.

Açıklamada, okulun dışında yaşanan olayın ilk anından itibaren sürecin Bakanlıkça hassasiyetle takip edildiği, gerekli tüm çalışmaların ilgili birimlerce koordineli şekilde yürütüldüğü ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu olaya ilişkin Manisa il müfettişlerimizin tahkikat süreçlerine ilave olarak üç Bakanlık müfettişi de olayı tüm yönleriyle incelemek üzere görevlendirilmiş ve derhal Manisa iline yönlendirilmiştir. Yaşanan menfur hadiseden etkilenen öğrenci, öğretmen ve velilerimiz için psikososyal destek ekiplerimiz de sahada rehabilitasyon faaliyetlerine başlamıştır.

Adı geçen eğitim kurumumuzda eğitim öğretim faaliyetlerine bugün ara verilmiştir.

Olaya ilişkin tahkikatın titizlikle sürdürülmesi adına ilgili birimlerimiz, koordinasyon içinde ve kararlılıkla hareket etmektedir. Hastanelere sevk edilen ve tedavileri süren yaralılarımıza acil şifalar diliyor, yakınlarına ve maarif ailemize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

SALDIRGAN YAKALANDI

Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"22 Eylül 2026 günü saat 07.59 sıralarında, Turgutlu ilçemiz İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine yakın bir alanda silahla ateş edildiği yönünde ihbar alınmıştır. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda emniyet ve sağlık ekibi sevk edilmiştir.

Olayla ilgili ilk belirlemelere göre 8 kişinin etkilendiği öğrenilmiştir. Yaralıların, en yakın sağlık kuruluşuna sevki sağlanmıştır. Olayın ardından silahla ateş ettiği değerlendirilen şüpheli şahıs, güvenlik güçlerimiz tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmış olup, gelişmeler kamuoyuyla ayrıca paylaşılacaktır."

AV TÜFEĞİ İLE ATEŞ EDİP KAÇTI

Turgutlu İnci Üzmez Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'nin önünde av tüfeği ile ateş açan şüphelinin, yaya olarak olay yerine geldiği ve saldırının ardından kaçtığı ortaya çıktı.