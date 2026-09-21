Armine'nin patronu Mehmet Dursun gözaltına alındı! Şirkete kayyum atanmıştı

Ünlü giyim markası Armine'nin sahibi Mehmet Dursun'un 'Alihan Kuriş Suç Örgütü Soruşturması' kapsamında gözaltına alındığı ortaya çıktı. Şirkete geçtiğimiz haftalarda TMSF tarafından kayyum atanmıştı.

Pınar Erden Güneş
Pınar Erden Güneş
Armine'nin patronu Mehmet Dursun gözaltına alındı! Şirkete kayyum atanmıştı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü 'Alihan Kuriş Suç Örgütü Soruşturması' kapsamında dün 29 isim hakkında gözaltı kararı verilmişti. Sözcü'de yer alan habere göre 13 Ağustos'tan bu yana devam eden operasyonlarda şimdiye kadar 80 kişi tutuklanırken, dün gerçekleşen 4. dalga operasyonun ardından ünlü giyim markası Armine'nin kurucu ismi iş insanı Mehmet Dursun'un da gözaltına alındığı öğrenildi.

Armine'nin patronu Mehmet Dursun gözaltına alındı! Şirkete kayyum atanmıştı - Resim: 0

ŞİRKETİNE KAYYUM ATANMIŞTI 

13 Ağustos'ta gerçekleşen ilk operasyonda 49 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, kamuoyunda 'Süleymancılar' olarak bilinen cemaat ile doğrudan bağlantılı olduğu değerlendirilen 31 şirkete TMSF tarafından kayyum atanmıştı. Kayyum atanan şirketler arasında Ayakkabı Dünyası ile birlikte Türkiye'nin en büyük tesettür giyim markalarından Armine'nin de yer alması dikkat çekmişti. 

Alihan Kuriş Armine