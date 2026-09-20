Amed SF - Beşiktaş / Canlı anlatım

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Amed SF ile karşı karşıya geliyor. Vincenzo Italiano'nun öğrencileri rakibini mağlup ederek milli araya liderlik koltuğunda girmek istiyorlar.

Amed SF - Beşiktaş

Karşılaşma 20:00'de başlayacak.

Amed SF - Beşiktaş ilk 11'ler

Amed SF: Lafont, Umut, Bates, Dellova, Krasniqi, Furkan, Raveloson, Khalil, Saba, Ballet, Orban.

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Salih, Orkun, Olaitan, Poku, İlhan, Vlahovic

AMED SF-BEŞİKTAŞ İLK KEZ KARŞI KARŞIYA

Amed Sportif Faaliyetler ile Beşiktaş, Süper Lig tarihinde ilk kez karşılaşacak.

BEŞİKTAŞ'TA HEDEF GALİBİYET SERİSİNİ SÜRDÜRMEK

Siyah-beyazlı ekip, Amedspor karşılaşmasına moralli çıkıyor. Beşiktaş, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı son 4 resmi karşılaşmanın tamamını kazanarak önemli bir galibiyet serisi yakaladı. Ligin 2. haftasında Alanyaspor'a 1-0 mağlup olan siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda da Kauno Zalgiris karşısında 1-0'lık yenilgi yaşadı.

Bu iki mağlubiyetin ardından toparlanan Beşiktaş; Süper Lig'de Çorum FK, Fenerbahçe ve Erzurumspor FK'yi mağlup etti. Siyah-beyazlı ekip Avrupa Ligi'nde ise Olimpik Marsilya'yı yenerek serisini sürdürdü.