Amed SF - Beşiktaş / Canlı anlatım
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Amed'e konuk oluyor.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Amed SF ile karşı karşıya geliyor. Vincenzo Italiano'nun öğrencileri rakibini mağlup ederek milli araya liderlik koltuğunda girmek istiyorlar.
Amed SF - Beşiktaş
Karşılaşma 20:00'de başlayacak.
Amed SF - Beşiktaş ilk 11'ler
Amed SF: Lafont, Umut, Bates, Dellova, Krasniqi, Furkan, Raveloson, Khalil, Saba, Ballet, Orban.
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Salih, Orkun, Olaitan, Poku, İlhan, Vlahovic
AMED SF-BEŞİKTAŞ İLK KEZ KARŞI KARŞIYA
Amed Sportif Faaliyetler ile Beşiktaş, Süper Lig tarihinde ilk kez karşılaşacak.
BEŞİKTAŞ'TA HEDEF GALİBİYET SERİSİNİ SÜRDÜRMEK
Siyah-beyazlı ekip, Amedspor karşılaşmasına moralli çıkıyor. Beşiktaş, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı son 4 resmi karşılaşmanın tamamını kazanarak önemli bir galibiyet serisi yakaladı. Ligin 2. haftasında Alanyaspor'a 1-0 mağlup olan siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda da Kauno Zalgiris karşısında 1-0'lık yenilgi yaşadı.
Bu iki mağlubiyetin ardından toparlanan Beşiktaş; Süper Lig'de Çorum FK, Fenerbahçe ve Erzurumspor FK'yi mağlup etti. Siyah-beyazlı ekip Avrupa Ligi'nde ise Olimpik Marsilya'yı yenerek serisini sürdürdü.