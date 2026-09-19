Trabzonspor evinde Galatasaray'ı ağırlıyor

Trendyol Süper Lig'de 2026/27 sezonunun 6. haftasında heyecan devam ediyor. Haftanın en dikkat çeken maçında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.

TRABZONSPOR 1-0 GALATASARAY (CANLI SKOR)

4’ Gol… Trabzonspor 1-0 Galatasaray (Salah)

Haftaya lider giren Galatasaray, 5 maç sonunda 4 galibiyet ve 1 beraberlikle 13 puan topladı. Trabzonspor ise geride kalan 5 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi elde etti 7 puanı hanesine yazdırdı. Her iki takım da dev maçı kazanarak milli araya 3 puanla girmek istiyor.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Fabinho, Melih Kabasakal, Salah, Muçi, Saviolo, Franculino

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sane, Yunus, Leao, Deniz

144. RANDEVU

Trabzonspor'un Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 52 yıllık rekabette resmi ve özel 143 karşılaşmanın 66'sını Galatasaray, 45'ini Trabzonspor kazandı, 32 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Lig, Türkiye Kupası, Süper Kupa, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 197, Trabzonspor ise 159 kez gol sevinci yaşadı.

Trabzonspor ile Galatasaray, ligde ise bu akşamla birlikte 107. kez karşılaşacak. Ligde daha önce oynanan 106 karşılaşmanın 47'sini Galatasaray kazanırken, 33 maçta sahadan galibiyetle ayrılan taraf Karadeniz ekibi oldu ve 26 müsabaka berabere tamamlandı. Süper Lig maçlarında Galatasaray 143, Trabzonspor ise 121 gol attı.