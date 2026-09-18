Fahiş fiyat operasyonu: Çok sayıda şüpheli tutuklandı! Yaş sebze ve meyve piyasasında fahiş fiyat uygulamalarına yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Mahkemeye sevk edilen 40 şüphelinin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.