Yatırım fonlarında tasfiye süreci belli oldu yatırımcılar parasını nasıl alacak SPK açıkladı

Sermaye Piyasası Kurulu, 17 Eylül 2026 tarihli ve 2026/61 sayılı Bülteni ile tasfiye edilmesine karar verilen yatırım fonlarına ilişkin sürecin nasıl yürütüleceğini açıkladı.

SPK'nın kararına göre, Tera Portföy Yönetimi AŞ tarafından kurulan fonların portföy saklayıcılığı görevini Türkiye İş Bankası AŞ üstlenecek.

Al Capital Portföy Yönetimi AŞ, Atlas Portföy Yönetimi AŞ, Bulls Portföy Yönetimi AŞ, Hedef Portföy Yönetimi AŞ, Pardus Portföy Yönetimi AŞ ve Pusula Portföy Yönetimi AŞ tarafından kurulan fonların portföy saklayıcısı olarak ise Ziraat Bankası görevlendirildi.

Tasfiye işlemlerinin yürütülmesi için bankalar yetkilendirildi.

Yatırımcı hesapları 2 iş günü içinde mutabakatlaştırılacak

Tasfiye usul ve esaslarının yürürlüğe girmesinin ardından 2 iş günü içinde, tasfiye kapsamındaki fonların tedavülde bulunan toplam katılma payı sayısı ile yatırımcıların bireysel saklama hesaplarında yer alan katılma payları karşılaştırılarak mutabakat sağlanacak.

Rehin ve haciz kayıtları da mutabakata dahil edilecek

Bu kapsamda, fon payları üzerindeki varsa rehin, haciz, tedbir ve diğer takyidatların yanı sıra henüz gerçekleşmemiş emirlere ilişkin mutabakat da Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ile bankalar arasında gerçekleştirilecek.

Fon varlıkları Takasbank hesaplarında saklanacak

Fon portföyünde bulunan finansal varlıklar, Takasbank'ta ilgili bankalar nezdinde açılacak hesaplar altında saklanacak.

Fonların repo, ters repo, Borsa Para Piyasası işlemleri, vadeli mevduat, katılma hesapları, kullanılan krediler ve diğer işlemlerinden kaynaklanan borç ve alacakların mutabakatı ise önceki saklama kuruluşu, ilgili banka ve Takasbank arasında gerçekleştirilecek.

Tasfiye işlemleri 10 iş günü içinde tamamlanacak

SPK, söz konusu işlemlerin Kurul kararını izleyen en geç 10 iş günü içinde tamamlanmasını kararlaştırdı.

Fon portföyündeki finansal varlıklar ise yatırımcıların menfaatleri, piyasa derinliği ve likidite koşulları dikkate alınarak, bankanın belirleyeceği sıklıkta verilecek satış talimatlarıyla nakde çevrilecek.

Bankalar, varlığın niteliğine göre doğrudan satış talimatı verebilecek veya talimatı bir yatırım kuruluşu aracılığıyla iletebilecek. Elde edilen nakit, belirlenen ödeme planı doğrultusunda değerlendirilebilecek.

Varlıklar doğrudan veya yatırım kuruluşu aracılığıyla satılabilecek

Bankalar, finansal varlığın niteliğine göre satış talimatlarını doğrudan verebilecek veya bu talimatları bir yatırım kuruluşu aracılığıyla iletebilecek. Satış işlemlerinden elde edilen nakit ise belirlenen ödeme planı doğrultusunda değerlendirilebilecek.

Yatırımcılara payları oranında ödeme yapılacak

SPK düzenlemesine göre, fonların tasfiyesi kapsamında elde edilen nakit, bankalar tarafından belirlenecek dönemlerde yatırımcıların mutabakatı sağlanmış bireysel saklama hesaplarına, sahip oldukları fon katılma payı oranında aktarılacak.

İhbarlı fonlarda 17 Eylül 2026 saat 13.30'dan sonra verilen katılma payı iade talimatları ile para piyasası fonlarında izahnamede belirtilen gün sonu valör atlama saatinin ardından iletilen iade talimatları da tasfiye kapsamına dahil edilecek.

Gerçekleşmeyen TEFAS emirlerinin tutarları öncelikli ödenecek

TEFAS üzerinden verilen ancak gerçekleştirilemeyen satım emirlerinden kaynaklanan tutarlar, fon hesabına borç olarak kaydedilecek. Tasfiye kapsamında elde edilen nakit, öncelikli olarak söz konusu borçların ödenmesinde kullanılacak.

Fonların tasfiyesi en fazla 3 ay sürecek

SPK kararına göre, ilgili fonların malvarlıklarının tasfiyesi, tasfiye duyurusunun yayımlandığı tarihten itibaren en fazla 3 aylık sürenin sona ermesini takip eden ilk iş gününde tamamlanacak.

Kurulun uygun görmesi halinde tasfiye süresi uzatılabilecek. Tasfiyenin tamamlanmasının ardından ilk iş gününde ise fon izahnamesinin yayımlandığına ilişkin kayıt ticaret sicilinden terkin edilecek.

SPK'nın tasfiye listesinde 131 yatırım fonu yer aldı

SPK tarafından güncellenen tasfiye listesinde toplam 131 yatırım fonu yer aldı.

Listede A1 Capital Portföy'ün 9, Atlas Portföy'ün 16, Bulls Portföy'ün 16, Hedef Portföy'ün 31, Pardus Portföy'ün 33, Pusula Portföy'ün 11 ve Tera Portföy'ün 6 fonu bulunuyor.