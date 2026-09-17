Seçim için tarih verildi! Cumhurbaşkanımız son kez aday olacak'

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Türkiye Basın Federasyonu’nda düzenlenen programda gündeme dair önemli değerlendirmeler yaptı. Uçum, seçim takvimine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, seçimlerin 16 Nisan 2028'de yapılacağını öngördüğünü ve bu tarihin Cumhurbaşkanlığı sisteme geçiş referandumunun tarihi olduğunu belirtti. Seçimlerin 16 Nisan 2028'de yapılması öngörülüyor. Bu tarih, Cumhurbaşkanlığı sisteme geçişin referandum tarihidir.

SEÇİM İÇİN TARİH VERDİ

Seçim tarihine ilişkin önemli mesajlar veren Uçum, "Seçimlerin 16 Nisan 2028 yılında yapılması öngörüyorum. Bu tarih Cumhurbaşkanlığı sisteme geçişimizin referandum tarihidir. Sayın Recep Tayyip Erdoğan son kez aday olacaktır" dedi.