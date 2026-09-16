Tarihi geçmiş ürün satan market mühürlendi
Antalya'nın Serik ilçesinde son tüketim tarihi geçmiş gıda satan zincir market, zabıta ekiplerince mühürlenerek kapatıldı.
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Serik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Merkez Mahallesi'nde bir zincir markette gerçekleştirdiği gıda denetiminde market raflarında son kullanma tarihi geçmiş halk sağlığını tehlikeye atan ürünlerin satışa sunulduğunu tespit etti.
Belediye encümeninin aldığı karar doğrultusunda, söz konusu zincir market şubesi 3 gün süreyle mühürlenerek, faaliyetten men edildi.