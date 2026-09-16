Aziz Yıldırım ünlü yorumcuyu hedef aldı! 'Kızımı alet etme'

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, kulübün sosyal medya hesabından ünlü yorumcu Emre Bol'u hedef alan bir açıklama yayınladı.

Aziz Yıldırım açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"KIZIMI KİRLİ TARTIŞMALARINA ALET ETME"

"Görüyorum ki kripto FETÖ’cüler yine ortaya çıkmış. Emre Bol, bugün YouTube kanalında kızımın futbolcularımız Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci ile telefonda görüştüğünü söylemişsin. Evet, görüşür. Bir çocuğun, abi olarak gördüğü, ailecek görüştüğü insanlarla konuşmasında ne var? Ne ima etmeye çalışıyorsun? Fenerbahçe Futbol Takımı’nın teknik direktörü İsmail Kartal’dır. Takımı da kadroyu da o yönetir. Kızımın futbolcularla yaptığı görüşmeler üzerinden kadro tercihleriyle ilgili ima yaratmaya çalışman terbiyesizliktir. Şimdi ben sana soruyorum: 3 Temmuz kumpası sırasında FETÖ’cü savcıların ortaya attığı iddiaları televizyonlarda anlatıyor, “Emenike’nin para sayma görüntüleri var” diyordun. Ne oldu o görüntülere? Yıllardır bunun cevabını vermedin. Önce çık, bunun hesabını ver. Ben buradayım. Söyleyecek sözün, yapacak eleştirin, saldıracak bir şeyin varsa bana saldır. Ama kızımı o kirli tartışmalarına alet etme."

EMRE BOL'UN İDDİASI

Emre Bol, Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım ile ilgili "Yaz Yıldırım, devamlı İrfan Can Kahveci ile saatlerce telefonda konuşuyormuş. Takımın durumunu falan.. Mert Hakan Yandaş ile de çok konuşuyormuş. Kim oynuyor, oynamıyor falan acayip ilgili.." ifadelerini kullanmıştı.