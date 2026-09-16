Bakan Şimşek'ten flaş memur ve emekli maaşı açıklaması! En az...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı bir televizyon programında; enflasyon, OVP, IMF'nin faiz kararı, hayat pahalılığı, kamu çalışanları ve emekli maaşlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Şimşek, Orta Vadeli Program (OVP) hakkında yaptığı konuşmada, dezenflasyonun temel hedef olduğunu ancak dış faktörler nedeniyle istenen hızda ilerlenemediğini belirtti.

OVP'nin kamu için bağlayıcı, özel sektör için yol haritası olduğunu ve 3 yıllık politika çerçevesinin korunduğunu ifade etti. Enflasyonun yüksekliğinde dış faktörlerin, özellikle savaşın ve emtia fiyatlarındaki artışın etkili olduğunu söyledi.

Bütçe açığının milli gelire oranında hedeften daha iyi performans gösterildiğini belirtti. Savaş olmasaydı enflasyonun en az 7 puan daha düşük olacağını ve yıl sonunu yüzde 20-22 civarında tamamlardık.

Hayat pahalılığının en büyük öncelik olduğunu ve seçim sürecinde dezenflasyondan vazgeçilmeyeceğini vurguladı.



Orta Vadeli Program'ın (OVP) kamu açısından bağlayıcı, özel sektör açısından ise yol haritası niteliğinde olduğunu belirterek, temel hedeflerinin dezenflasyon olduğunu söyleyen Bakan Şimşek, dış faktörlerin enflasyon üzerinde etkili olduğunun altını çizdi. Bakan Şimşek, "Bu sene savaş olmasaydı, enflasyon bugün itibarıyla en az 7 puan aşağıda olurdu" ifadelerini kullandı.

"SAVAŞLAR SADECE PETROL VE DOĞAL GAZI ETKİLEMİYOR"

Savaşın yalnızca petrol ve doğal gaz üzerinden etkili olmadığını aktaran Bakan Şimşek, bütün emtia fiyatlarında artış yaşandığını ve bunun enflasyonu olumsuz etkilediğini kaydetti. Şimşek, Türkiye'de enflasyonun yüksek olması nedeniyle bu etkinin görece daha fazla hissedildiğini belirtti.

Tahminlerin yapıldığı dönemin koşullarını yansıttığını aktaran Şimşek, IMF'nin yılda dört kez tahminlerini gözden geçirdiğini, Türkiye'nin ise yılda bir kez tahmin yaptığını söyledi.

OVP açısından en bağlayıcı hedefin bütçe olduğunu belirten Şimşek, bütçe açığının milli gelire oranında hedeflerinden daha iyi performans gösterdiklerini ifade etti. Şimşek, 2026'da eşel mobil uygulandığını ve ciddi bir gelirden feragat edildiğini belirterek, dışarıdaki şoka rağmen büyümenin yüzde 3,3 olacağını söyledi.

"ENFLASYONDA CİDDİ ANLAMDA YAVAŞLAMA VAR"

Enflasyonda ciddi anlamda yavaşlama olduğunu belirten Şimşek, hedeflerin özellikle hizmetler alanında iddialı olduğunu ancak burada da tepkinin başladığını söyledi.

Şimşek, "Savaş olmasaydı enflasyonda yıl sonunu yüzde 20-22 civarında tamamlardık. Başlangıçta öngördüğümüz zaman çizelgesi bir miktar uzayabilir." ifadelerini kullandı.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI

Hayat pahalılığının en büyük öncelikleri olduğunu vurgulayan Şimşek, seçim sürecinde de dezenflasyondan vazgeçmeyeceklerini belirtti. Şimşek, kamu çalışanları ve emeklilerin aylıklarının en az enflasyon oranı kadar artacağını söyledi.

ESNEK KUR REJİMİNE GEÇİLECEK Mİ?

Bakan Şimşek açıklamalarını devamında şu konulara değindi:

“Genelde TL'ye rağbet var. Bırakırsanız piyasaya TL aşırı değerlenir. Yok eğer piyasada olursanız yönetmeniz gerekiyor. Şartlar bunu gerektiriyor. İdeal olarak enflasyonun tek hanelere evrildiği ortamda ihracatçıların zorunlu döviz satışı yükümlülüğünü kaldırarak daha esnek kur rejimine geçilebilir ama bu durumda değiliz. Kur tartışmaları her zaman olmuştur yeni bir şey değildir. Ortadoğu ve Kuzey Afrika ekonomileri küçülüyor. AB'de büyüme çok uzun süredir yüzde 1-1,5 arası. Dünya 3 civarı büyürken bizim ticaret ortaklarımız yüzde 1,5-1,6 büyüyecek

VERGİLERE YENİ DÜZENLEME OLACAK MI?

Gündemimizde kurumlar vergisi, gelir vergisi ve cari açık dengeleme dışında dolaylı vergilerde yeni bir düzenleme yok."