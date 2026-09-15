Fethiye’de korkunç olay! Baba ve iki çocuğu iş yerinde ölü bulundu Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir iş yerinde 37 yaşındaki baba ile 10 ve 6 yaşındaki çocukları ölü bulundu. Olayın nedeni henüz bilinmezken iş yerindeki incelemenin sürdüğü bildirildi.