Fethiye’de korkunç olay! Baba ve iki çocuğu iş yerinde ölü bulundu
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir iş yerinde 37 yaşındaki baba ile 10 ve 6 yaşındaki çocukları ölü bulundu. Olayın nedeni henüz bilinmezken iş yerindeki incelemenin sürdüğü bildirildi.
Yayınlama Tarihi:
Güncelleme Tarihi:
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir iş yerinden gelen ihbar, emniyet ve sağlık ekiplerini harekete geçirdi. Sabah saatlerinde adrese ulaşan ekipler, iş yerinin kapısını zorlayarak içeri girmeyi başardı.
Muğla Gazetesi'nin haberine göre içeri giren sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, iş yeri sahibi 37 yaşındaki Ergün Güngör'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.
İş yerinde yapılan detaylı incelemede ise Güngör'ün çocukları 10 yaşındaki Hatice Güngör ile 6 yaşındaki Hüseyin Güngör'ün yatakta hareketsiz yattıkları tespit edildi. Yapılan muayenede iki kardeşin de hayatını kaybettiği anlaşıldı.