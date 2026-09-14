Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun’da gençlerle buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik Buluşmaları kapsamında Samsun’da gençlerle bir araya geldi.

Gençliği, geçmiş ile gelecek arasında bir “devam ve beka halkası” olarak nitelendiren Erdoğan, gençlerin güçlü bir ideal ve dava anlayışına sahip olması gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı, Cemil Meriç’in sözlerine atıfta bulunarak gençliğin geçmişin düşünce ve birikimini geleceğe taşımasının önemine işaret etti.

Eğitim, spor, kamu yönetimi, kültür ve sanat gibi alanlarda gençlere yönelik desteklerin sürdürüldüğünü belirten Erdoğan, gençlerin geçmişte “sağcı-solcu, ilerici-gerici” gibi ayrımlarla birbirinden uzaklaştırıldığını söyledi.

Gençlerle düzenli olarak bir araya geldiklerini ve onların talepleri doğrultusunda kendilerini güncellediklerini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce İstanbul ve Kocaeli’de gerçekleştirilen buluşmaların ardından Samsun’da gençlerle bir araya geldiklerini ifade etti.

MÜZİK ZİYAFETİNE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA KATILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gençlerin sorularını yanıtladığı programda müzik dinletisi için ara verildi.

Sahneye çıkan sanatçı Resul Dindar, “Uzun İnce Bir Yoldayım” ve “Çay Elinden Öteye” parçalarını seslendirdi.

Dindar’ın performansı sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan da mikrofonu eline alarak sanatçıya eşlik etti.

Erdoğan’ın sahnedeki performansı, salonda bulunan gençlerden alkış aldı.