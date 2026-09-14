“Ailem Güvende” operasyonunda Emre Tanış yakalandı

Soruşturma dosyasında yer alan tespitlere göre Tanış’ın, erkek mağdurları para karşılığında bazı erkek iş insanlarıyla buluşturduğu ve bu ilişkiler üzerinden kazanç sağladığı öne sürüldü.

Dosyada LGBT aktivisti olduğu anlaşılan Tanış’ın çok sayıda erkek mağdurla bağlantısının bulunduğuna ilişkin iddiaların da incelendiği belirtildi. Bu kapsamda soruşturmanın genişletildiği öğrenildi.

Tanış hakkındaki adli işlemlerin sürdüğü bildirildi