Pusula Portföy Başkanı Muhammet Yarız tutuklandı
Pusula Finans Holding ve Katılımevim'i de kapsayan soruşturmada Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yarız tutuklanırken, Katılımevim Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.
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Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yarız, telefonunu ofisinde bırakarak Marmaris'ten tekneyle yurt dışına kaçması gündem olmuştu.
İddiaların ardından Muhammet Yarız, 12 Eylül Cumartesi günü yaptığı açıklamada, adli makamlara ifade vermek üzere Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'na gittiğini duyurmuştu.
Muhammet Yarız, ifadesinin ardından Bodrum'da sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.