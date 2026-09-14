Katılımevim'in kaçtı denen patronu Muhammed Yarız nerede? Birikimi olanın parası...

Pusula Finans Holding'in Tera Grubu'na devri için anlaşmaya varılmasının ardından şirket yönetimine ilişkin dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Pusula Finans Holding'in Tera Grubu'na satışı konusunda taraflar arasında anlaşmaya varıldığı, cuma günü Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamayla duyuruldu.

PATRON MUHAMMED YARIZ NEREDE?

Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın Marmaris'ten tekneyle Yunanistan'a kaçtığı ortaya çıktı. Muhammed Yarız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise kaçmadığını iddia etti. Tera Grubu ile yürütülen görüşmelerin geçtiğimiz hafta sonuçlandığını belirten Muhammed Yarız, yöneticilik görevinin sona ermesinin ardından dinlenmek amacıyla şehir dışına çıktığını ifade etti. Muhammed Yarız 'kaçtı' haberleri üzerine X hesabından 12 Eylül'de yaptığı açıklamada ise 'Yarın İstanbul'a dönme kararı aldım' duyurusunda bulundu ancak ortalarda görünmedi.

BODRUM'DA İFADE VERDİM İDDİASI

Muhammed Yarız, attığı son mesajda ise Bodrum'da olduğunu ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifadeye gittiğini duyurdu. Gazeteci İsmail Saymaz ise Muhammed Yarız ile olan konuşmasını X hesabından paylaşıp 'canlı konum istedim telefonu kapattı' iddiasını ortaya attı. Muhammed Yarız ise yeni bir açıklama yapıp X hesabından şu paylaşımı yaptı:

CANLI KONUM İSTEDİM TELEFONU KAPATTI Muhammed Yarız'ın Türkiye'ye döndüğü ve Bodrum'da ifadeye gittiği yönündeki açıklaması inandırıcı bulunmadı. Bunun sebebi de İsmail Saymaz'ın onunla yaptığı telefon görüşmesi. Saymaz konuşmayı şöyle aktardı:

-Muhammed Yarız, dün beni saat 20.35’te aradı. “Ben yurt dışında değilim, Antalya’dayım. Yarın İstanbul’a gidip ifade vereceğim” dedi. Kendisine “Antalya’da olduğunuzu kanıtlayan canlı konum bilgisi veya fotoğraf gönderir misiniz” dedim.

-“Babam arıyor” deyip kapattı. (Ses kaydı elimde.”)

-Daha sonra bana 20.58’de mesaj göndererek, “Yarın İstanbul’da olacağım” diye tekrar etti. Yine canlı konum ve fotoğraf istedim. Bunun üzerine saat 21.05’te “İstanbul’da da değil, direkt buradan ifade vereceğim. İki üç saat içinde inşallah ifademi vereceğim” diye yazdı. Kendisine şunu yazdım: “Bulunduğunuz yerden, savcılık ya da emniyetten görüntü atın. Ben nereden bileyim Antalya’da olduğunuzu.” O andan itibaren cevap vermedi. (Bütün yazışmaların ekran kaydı var.)

-Yalan söylediğine, beni ve kamuoyunu yanılttığına kanaat getirdim. Halkı yanıltacak bilgiyi paylaşmayı uygun bulmadım. Nitekim haklı çıktım. Şimdi Bodrum’da olduğunu iddia ediyor. Eğer yurda döndüğü doğruysa kaçak olarak gittiği Yunanistan’dan benim haberim üzerine geri geldiğini düşünüyorum.

SERDAR TURHAN'IN YURT DIŞINDAKİ MALVARLIĞI

Patronu kaçtı denilen Pusula Finans Holding ve Katılımevim yöneticisi Serdar Turhan hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi. Destek Yatırım'ın sahibi Altunç Kumova hakkında da yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulandığı belirtiliyor.

Serdar Turhan'ın kısa süre önce Yunanistan'da oturum aldığı ve burada bir malikâne edindiği, Dubai'de ise villa satın aldığı iddia edildi.

-Soruşturma kapsamında Turhan'ın ayrıca özel jet ve özel yat sahibi olduğuna yönelik tespitlerin de dosyaya girdiği öne sürüldü.

TERA GRUBU'NDAN DEVİR AÇIKLAMASI

Yaşanan gelişmelerin ardından gözler, Katılımevim'in de bünyesinde bulunduğu Pusula Finans Holding'in Tera Grubu'na devredilip devredilmeyeceğine çevrildi. Tera Grubu tarafından yapılan açıklamada, kamuoyuna yansıyan gelişmelerin Pusula Finans Holding ve bağlı şirketlerinin tüzel kişilikleri, faaliyetleri ve kurumsal yapılarından bağımsız olduğu belirtildi. Açıklamada, söz konusu gelişmelerin Tera Grubu'nun planlanan devralmaya ilişkin stratejik ve finansal değerlendirmesinde herhangi bir değişikliğe neden olmadığı ifade edildi.