Trabzonspor’da Şenol Güneş sesleri

Fatih Tekke'nin ayrılığının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Trabzonspor'da yeni gelişmeler yaşanmaya devam ederken gündeme gelen son isim Şenol Güneş oldu.

ANLAŞMA AN MESELESİ

beIN SPORTS'un haberine göre; Trabzonspor, Şenol Güneş ile anlaşmaya yakın. Bordo-mavili yönetim, tecrübeli teknik adamla önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelecek.

Anlaşma sağlanması halinde 74 yaşındaki çalıştırıcı, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Galatasaray derbisinde takımın başında olacak.