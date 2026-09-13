Trabzonspor’da Şenol Güneş sesleri

Fatih Tekke’nin ayrılığının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Trabzonspor’un Şenol Güneş ile anlaşmaya yakın olduğu öne sürüldü.

Trabzonspor’da Şenol Güneş sesleri
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Fatih Tekke'nin ayrılığının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Trabzonspor'da yeni gelişmeler yaşanmaya devam ederken gündeme gelen son isim Şenol Güneş oldu. 

ANLAŞMA AN MESELESİ

beIN SPORTS'un haberine göre; Trabzonspor, Şenol Güneş ile anlaşmaya yakın. Bordo-mavili yönetim, tecrübeli teknik adamla önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelecek.

Anlaşma sağlanması halinde 74 yaşındaki çalıştırıcı, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Galatasaray derbisinde takımın başında olacak.

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