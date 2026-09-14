Türkiye'nin hemen dibinde! O adaya yerleşene para yağacak

Adada halihazırda sürekli yaşayanlar destekten ilk olarak 2027'nin başında yararlanacak. Meis'e bundan sonra taşınarak kalıcı ikamet şartını yerine getirenler için ödemelerin 2028'de başlaması ve sonraki yıllarda da devam etmesi planlanıyor.

Ayrıca adada görev yapan kamu çalışanları, güvenlik güçleri ve silahlı kuvvetler personeli için de yıllık 5 bin euroluk ayrı bir mali teşvik getiriliyor. Yeni uygulamayla hem mevcut nüfusun adada kalması hem de kamu hizmetlerinde çalışan personelin Meis'i uzun süreli yaşam yeri olarak tercih etmesi amaçlanıyor.