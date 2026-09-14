Bülent Arınç'ın konuşması gündem oldu nikahı kıyan Ergün Turan kendisi üzen sözü açıkladı

Eski Başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun oğlu Mehmet Davutoğlu’nun düğünü, farklı siyasi partilerden çok sayıda ismi bir araya getirdi. Törende eski TBMM Başkanı Bülent Arınç’ın yaptığı konuşma gündeme oturdu.

Nikâhı kıyan Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, Ahmet Davutoğlu’nun oğlunun nikâhını neden kıydığını ve nikâh töreninde yaşananları Sinan Burhan’a anlattı.

Davutoğlu ile geçmişte bürokraside ve siyasette birlikte çalıştıklarını belirten Turan, talebi “insani bir görev” olarak kabul ettiğini söyledi.

“DÜĞÜNDE VE CENAZEDE SİYASET YAPILMAZ”

Bülent Arınç’ın nikâh törenindeki konuşmasına tepki gösteren Turan, düğün ve cenaze gibi özel günlerde siyasi mesaj verilmemesi gerektiğini söyledi.

“Bülent Bey’in bu konuşması nezaketsizliktir. Düğünde ve cenazede siyaset yapılmaz. Bu bizim toplumumuzun genlerinde vardır. Cenazede ‘Allah rahmet eylesin’, düğünde ‘Hayırlı olsun’ dersiniz.”

Turan, Arınç’ın konuşmasına üç noktada itiraz ettiğini belirterek, düğünün merkezinde genç çiftin olması gerektiğini vurguladı.

“Bu düğün gençlerin. Siyasetçiler her fırsatta konuşursa gençlere haksızlık olur. En özel günlerinde düğün değil, sadece Bülent Bey’in konuşması akılda kaldı.”

“GÜZEL GÜNLER GÖRECEĞİZ SÖZÜNÜ YAKIŞTIRAMADIM”

Ergün Turan’ın eleştirdiği ifadelerden biri de Arınç’ın konuşmasında kullandığı “Güzel günler göreceğiz” sözü oldu. Turan, bu ifadenin siyasi bir mesaj olarak algılanabileceğini ifade etti ve şunları söyledi:

“Beni üzen, Bülent Bey’in ‘Güzel günler göreceğiz’ sözünü ifade etmesiydi. Siz bunun üzerinden politik bir mesaj mı veriyorsunuz? Ben de kendisine ‘Zaten güzel günler görüyoruz’ dedim. Böyle bir ortamda bu söz yakışmamıştır.”

Turan, eleştirilerine rağmen Arınç’ın sözlerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik olarak değerlendirilmemesi gerektiğini de vurguladı.

“Şunu da söyleyeyim; bu konuşma Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik bir konuşma değildir. Hakkını verelim; Bülent Arınç, Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında olduğunu ve Cumhurbaşkanımızın vicdanına güvendiğini ifade etmiştir.”