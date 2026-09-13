Sivas'ta 11 aylık Büşra bebeğe ne oldu? Kayıp bebek olayında flaş gelişme
Sivas'ın Divriği ilçesinde 11 aylık Büşra bebeğin kaybolmasına ilişkin aralarında babasının da bulunduğu 5 zanlı gözaltına alındı.Aramalarda Büşra’ya ait olduğu değerlendirilen kanlı ve yırtık kıyafetler bulundu.
Soruşturma kapsamında anne Elif Balıkçı'nın (27) ifadesine başvuran jandarma ekipleri, bebeğin babası Y.B, akrabaları M.R.B. (60) ile çadırlar bölgesinde kalan K.D. (50), Ö.B. (19) ve R.B'yi (45) gözaltına aldı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından Divriği Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecekleri öğrenildi.
BEBEĞE AİT KANLI KIYAFETLER BULUNDU
Arama çalışmalarının ikinci gününde ise bebeğe ait olduğu değerlendirilen kıyafetler, çadırın yaklaşık 2 kilometre uzağında kanlı ve yırtılmış halde bulundu.
NE OLMUŞTU?
Gündüren köyünde hayvancılıkla uğraşan Elif Balıkçı (27), 10 Eylül'de bebeği Büşra Balıkçı'yı yaşadıkları çadırda bulamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmiş, ihbar üzerine köye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edilmişti.
AFAD, komando ve jandarma ekipleri, yapay zeka destekli insansız hava aracı (İHA) ve iz takip köpeğinin desteğiyle kayıp bebeği arama çalışması başlatmıştı.