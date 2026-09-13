Sivas'ta 11 aylık Büşra bebeğe ne oldu? Kayıp bebek olayında flaş gelişme Sivas'ın Divriği ilçesinde 11 aylık Büşra bebeğin kaybolmasına ilişkin aralarında babasının da bulunduğu 5 zanlı gözaltına alındı.Aramalarda Büşra’ya ait olduğu değerlendirilen kanlı ve yırtık kıyafetler bulundu.