Kıvanç Tatlıtuğ hakkında suç duyurusu

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un İstanbul Göktürk'teki evinde 31 Ağustos günü meydana gelen olayda, tadilat sonrası temizlik için çatıya çıkan Türkmenistan uyruklu Bahadur Yangibayev düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Yangibayev yoğun bakımda tedavi altına alınırken, olayla ilgili adli süreç başladı.

Tadilat işlerini üstlenen firma sahibi, olay sonrası yaşananları gerekçe göstererek usulsüzlük iddiası ile savcılığa başvurdu.

KIVANÇ TATLITUĞ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Halk TV'nin haberine göre tadilat işlerini yapan boya ustası A.A. Yangibayev'in çatıdan düşmesinin ardından gözaltına alındı.

A.A., yaralanan Yangibayev'in kendi çalışanı olmadığını, Tatlıtuğ'un şoförünün temizlik işleri için talepte bulunması üzerine kendisini önerdiğini söyledi. Olayın ardından ifade verdiği karakoldayken Tatlıtuğ’un avukatının yanına gelerek "Sana yardımcı olacağım" diyerek okutmadan 3 sayfalık bir sözleşme imzalattığını söyledi. A.A., bu sözleşmeyle tüm suçun eski tarihli belgelerle kendi üzerine yıkıldığını öne sürdü.

A.A.'nın avukatı Fatma Uluca Telli, yaşanan süreç üzerine harekete geçerek Kıvanç Tatlıtuğ ve avukatı İ.A. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Dilekçede, gözaltındaki kişinin iradesinin sakatlandığı ifade edilerek imzalattırılan sözleşmenin aslının temin edilmesi istendi.

Ayrıca avukat İ.A. hakkında mesleki sıfatını kötüye kullandığı gerekçesiyle disiplin soruşturması açılması talebiyle İstanbul Barosu'na başvuru yapıldı.