İYİ Parti’nin ‘satılık bahçeli villa’ ilanına MHP’den sert tepki

İmralı Süreci'ne ilişkin tartışmaların odak noktasına teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın cezaevi içerisinde yeni bir yerleşkeye taşınacağı iddiaları yerleşti. Öcalan için inşa edildiği öne sürülen yapının bir "ev" olduğu iddiaları siyaset gündeminde fırtına koparırken, İYİ Parti'den MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef alan dikkat çekici bir hamle geldi.

"SATILIK BAHÇELİ VİLLA"

İYİ Parti'nin resmi sosyal medya hesabından "Satılık Bahçeli Villa: Deniz manzaralı, 250 metrekare kapalı alan, 500 metrekare bahçeli..." başlığıyla paylaşılan video kısa sürede gündem oldu. Videoda şu ifadelere yer verildi:

"Satılık bahçeli villa. Hayalinizdeki villaya sahip olmak için aranan şartlar: İdam cezasına çarptırılmış olmak, bir terör örgütünün kurucusu olmak, 50.000 vatan evladının katili olmak. Kefiller: Malum."

MHP'DEN 3 FOTOĞRAFLI SERT YANIT

İYİ Parti'nin çıkışına MHP'den tepki gecikmedi. MHP Sosyal Medya Sorumlusu Hüseyin Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İYİ Parti'ye ve Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu'na sert sözlerle yüklendi.

Şerefini tarlalarda pazarlığa çıkaranlar "Önce ülkem ve milletim" anlayışını kavrayamazlar. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefleri bir bir gerçekleşirken kimlerin oyunu bozuluyor İYİ analiz etmek gerekiyor.



Terörlü Türkiye'nin;

Kirli ittifaklarını, kahvaltı masalarını ve… https://t.co/DfjpcIao9s pic.twitter.com/Ct6DGxyH10 — Hüseyin Özkan (@KulteginOzkan) September 15, 2026

Özkan, paylaşıma üç farklı fotoğraf ekledi:

"SATILIK ARIYORSANIZ AYNAYA BAKABİLİRSİNİZ"

Özkan, paylaşılan fotoğrafların altına eklediği yanıtında şu ifadeleri kullandı:

"Şerefini tarlalarda pazarlığa çıkaranlar 'Önce ülkem ve milletim' anlayışını kavrayamazlar. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefleri bir bir gerçekleşirken kimlerin oyunu bozuluyor iyi analiz etmek gerekiyor. Terörlü Türkiye'nin; kirli ittifaklarını, kahvaltı masalarını ve şehit yakınlarına küfür edenlerini milletimiz unutmamıştır. Ne hikmetse Terörsüz Türkiye'nin karşıtları yine aynı garp bülbülleri, siyonist emel sahipleridir. Satılık arıyorsanız aynaya ve paramparça olmuş yerinde duramayan milletvekillerinize bakabilirsiniz."