SPK’dan kritik karar! Pusula ve Tera da listede, 7 şirketin 130 fonuna tasfiye!

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul AŞ piyasalarında yaşanan gelişmelerin ardından yeni tedbirler aldı. Kurul, kararların 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri kapsamında alındığını bildirdi.

Kredili işlemlerde özkaynak oranı yüzde 20'ye kadar düşürülebilecek

SPK, kredili sermaye piyasası aracı işlemlerinde normalde asgari yüzde 35 olarak uygulanan özkaynak koruma oranına ilişkin geçici bir esneklik getirdi.

Buna göre aracı kurumlar, kendi risk politikalarına uygun olduğu ölçüde ve müşteri taleplerini de olabildiğince gözeterek, özkaynak oranını asgari yüzde 20 olacak şekilde esnek uygulayabilecek.

Söz konusu uygulama ikinci bir duyuruya kadar, 2 Ekim 2026 seans sonuna kadar geçerli olacak.

YEDİ PORTFÖY ŞİRKETİNİN FONLARI TASFİYE EDİLECEK

SPK ayrıca Tera Portföy Yönetimi AŞ, Pusula Portföy Yönetimi AŞ, Hedef Portföy Yönetimi AŞ, Atlas Portföy Yönetimi AŞ, A1 Portföy Yönetimi AŞ, Pardus Portföy Yönetimi AŞ ve Bulls Portföy Yönetimi AŞ'nin kurucusu olduğu ve katılma payları Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda (TEFAS) işlem gören tüm yatırım fonlarının TEFAS'ta hem alım hem de satım yönünde işleme kapatılmasına karar verdi.

Kurul kararında ayrıca belirlenen yatırım fonlarının SPK tarafından tayin edilecek yöntemle tasfiye ettirilmesine hükmedildi.

7 şirketin toplamda 130 fonu tasfiye edilecek.