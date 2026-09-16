Fenerbahçe'de 40 milyon euroluk bombanın pimi çekildi! Kanayan yara kapanıyor

Süper Lig’in 5.haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında kritik 2 puan kaybetti.

Özellikle Asensio’nun yokluğu, Fred ve Talisca’nın gidişi sonrası orta saha mevkisindeki eksiklik bir kez daha gözler önüne serilirken yönetim şimdiden harekete geçti. Yönetimin orta saha bölgesini takviye etmek istediği yıldız futbolcu belli oldu.

FENERBAHÇE'DE HEDEF YASIN AYARI

Sözcü’nün haberine göre Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig ekibi Brighton’da form giyen Yasin Ayari’yi gündemine aldı. Genç futbolcunun, ocak ayı transfer döneminde takıma kazandırılması için girişim yapılmasının planladığı kaydedildi.

ORTA SAHADA HER POZİSYONDA OYNUYOR

Merkez orta saha pozisyonunda görev yapan Yasin Ayari, gerektiğinde 8 ve 10 numara pozisyonlarında da forma giyebiliyor. Genç oyuncunun hem hücum hem de savunma anlamında katkı verebilmesi, Fenerbahçe'nin ilgisini artıran unsurlar arasında gösteriliyor.

YABANCI KURALINA UYUYOR

6 Ekim 2003 doğumlu olan Yasin Ayari, Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki yabancı oyuncu kurallarına da uygun bir profil sunuyor.

DÜNYA KUPASI’NDA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

İsveç'in son 32 turuna kaldığı turnuvada 22 yaşındaki orta saha, 4 maçın tamamına ilk 11'de başladı. Ayari, oynadığı 4 karşılaşmada 2 gol kaydederek dikkat çeken performans sergiledi.

PİYASA DEĞERİ 40 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösterilen 22 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu, bu sezon İngiliz ekibinde 5 maça çıktı, 1 gol attı. Futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek.