İki çocuğunu öldürüp kendini astı! Kahreden olayını nedeni belli oldu

Fethiye'de eşiyle boşanma sürecinde olan 37 yaşındaki Ergün Güngör, bir süredir sahibi olduğu yufkacı dükkanında yaşıyordu. Geçtiğimiz günlerde iki çocuğunu da yanına alan baba, dükkanın arka kısmındaki küçük odada çocuklarıyla birlikte kalıyordu.

İHBARLA BİRLİKTE EKİPLER GELDİ

Dün sabah dükkanın açılmaması ve derin sessizlik üzerine polise haber verildi. Dükkanı açan polis, arka kısımda baba Ergün Güngör’ü asılı halde buldu. Küçük odadaki yatakta ise çocukları 10 yaşındaki Hatice ile 6 yaşındaki Hüseyin’in cansız bedenleri bulundu.

PSİKOLOJİK SORUNLAR YAŞIYORDU

Sözcü'de yer alan habere göre, eşiyle boşanma sürecinde psikolojik sorunlar yaşayan baba Ergün Güngör, iki çocuğunu öldürdükten sonra kendini astı. Polis soruşturma başlatırken, kesin ölüm nedeninin tespiti için cenazeler Muğla Adli Tıp kurumuna götürüldü.