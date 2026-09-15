Vanlı Kara Haydar 'kiralık' demişti! Çağla Öz'ün ifadesi ortaya çıktı altınlar için bakın ne dedi

MASAK raporunda yer alan iddiaları kabul etmediğini, meşru kazancının olduğunu dile getiren Tançalan, "Eşimin sosyal medyada yer alan profilinden ve imajından dolayı hakkımda böyle bir iddia ve tespit yapıldığını düşünüyorum. Benim tüm yaşantım bugüne kadar böyleydi ve göz önündeydi. Ancak eşim hayatıma girdikten sonra bana bu şekilde kara para iddiası yansıtıldı. Sosyal medyada paylaştığımız videoların reklam değeri yüksek olduğu için firmalar sponsor olmak istemektedirler. Her ne kadar eşim ifadesinde kendisine ait sosyal medya hesabını benim kullandığımı, paylaşımları benim yaptığımı iddia etmiş ise de ben sadece kendisinin paylaşımlarını düzenliyordum. Paylaşımlarının içeriğine karışmıyordum." ifadesini kullandı.