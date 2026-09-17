İsrailli uzmandan Erdoğan analizi: Hayatımda gördüğüm en zeki siyasetçilerden biri!

Erdoğan’ın siyasi zekasına ve karmaşık yapısına vurgu yapan İsrailli akademisyen, "Erdoğan benim hayatımda gördüğüm en karmaşık ve en zeki siyasetçilerden biri" ifadelerini kullandı.

"NATO’NUN ZAYIFLIKLARINI AVANTAJA DÖNÜŞTÜRÜYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uluslararası ilişkilerde ve NATO ittifakı içerisindeki konumunu nasıl yönettiğine dikkat çeken Yanarocak, izlenen stratejinin somut sonuçlarına değindi. Erdoğan’ın ittifak yapısını çok iyi analiz ettiğini belirten Yanarocak, "Erdoğan, NATO ittifakının zayıflıklarını kendi avantajına dönüştürüyor ve bunu somut siyasi kazanımlara çeviriyor; hem kendi siyasi geleceği hem de Türkiye için" dedi.