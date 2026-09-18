Gürsel Tekin’den Gökhan Günaydın’a sert yanıt: Zoom’cu...

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda geçici yönetim döneminin sona ermesinin ardından Gürsel Tekin ile Gökhan Günaydın arasında dikkat çeken bir polemik yaşandı. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 2 Eylül 2025’te verdiği ihtiyati tedbirleri kaldırarak Tekin ve beraberindeki geçici heyetin görevini sona erdirdi. Kararın, davacı vekilinin 14 Eylül’de yaptığı başvurunun ardından, mahkemenin süreçte “durum ve koşulların değiştiği” değerlendirmesiyle alındığı belirtildi. CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptaline ilişkin esas dava ise devam ediyor.

ZOOM DETAYI

Mahkeme kararının ardından Gökhan Günaydın’ın Gürsel Tekin’i hedef alarak “Her eşyanın bir kullanım ömrü oluyor” ifadelerini kullanması, Tekin’in sert tepkisine neden oldu. Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Günaydın’a “Zoom’cu” diye seslenerek, “Biz bu parti için gerektiğinde eşya da oluruz, yük de taşırız. Çünkü bizim meselemiz koltuk değil, Cumhuriyet Halk Partisi’dir” dedi. Tekin’in “Zoom’cu” ifadesiyle, 2023 seçimlerinin ardından CHP’de “değişim” tartışmaları sürerken Ekrem İmamoğlu öncülüğünde gerçekleştirilen ve görüntüleri internete sızan Zoom toplantısına gönderme yaptığı anlaşılıyor. Söz konusu toplantıya Gökhan Günaydın’ın da katıldığı daha önce kamuoyuna yansımıştı.

Tekin, paylaşımında tartışmayı CHP’de son dönemde yaşanan yolsuzluk ve parti içi hesaplaşma tartışmalarına da taşıdı. Aziz İhsan Aktaş ve etkin pişmanlıktan yararlanan isimler üzerinden Günaydın ve mevcut parti yönetimine eleştiriler yönelten Tekin, daha önce de CHP’de “76 itirafçı” bulunduğunu öne sürmüş ve Aziz İhsan Aktaş’ın çok sayıda CHP’li belediyeden iş almasını sorgulamıştı. Tekin, Günaydın’a yönelik son mesajını ise “Bizim raf ömrümüz bitebilir; CHP’ye bağlılığımız bitmez. O yüzden eşya üzerinden laf yetiştirmeden önce aynaya bak Zoom’cu” sözleriyle tamamladı.