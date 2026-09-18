Emniyet Genel Müdürlüğü Kararnamesi Resmi Gazete'de: 39 ilin emniyet müdürü değişti
Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yapılan 69 yeni atama kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Emniyet Genel Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kararnameyle 69 yeni atama yapıldı.
39 İLİN EMNİYET MÜDÜR DEĞİŞTİ
Buna göre 39 ilin emniyet müdürü değişti, 24 ilin emniyet müdürü merkeze çekildi.