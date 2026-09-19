İsmail Saymaz'dan Sedat Savtak'a tepki: Bana tam aksini anlattı

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca, Silivri Cezaevi'nde 2011'de yaşamını yitiren Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.

Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde istihbaratçı Kaşifoğlu'nun karakterinin ölümü ile Kozinoğlu'nun ölümü arasındaki benzerlikler sonrası soruşturma başlatıldı.

Dizide Kaşifoğlu karakterini canlandıran oyuncu Sedat Savtak, CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulundu:

"Bu teklif bana yapım tarafından geldi. O kişilikleri de ben o zaman tanıdım. Sadece bana bir karakter olduğu ve ne kadar süreyle oynayacağımı, nasıl bir karakter olacağını anlattılar. Beraber bir sözleşme imzaladık. Ama karakterin kişiliği hakkında bana kalan kısım senaryoda yazılanlar oldu. Karakteri biz oyuncular araştırırız. Diziye göre senaryoya göre araştırırız ona göre hazırlanırız. Bana gerçek hayattaki Kozinoğlu hakkında bir bilgi aktarılmadı. Sadece karakter verildi rol verildi. Dolayısıyla devamını sette yönetmenimizle çektik.

Karakter bana anlatılmadı ben karakteri önce okudum senaryoyu aldıktan sonra. Karakterin özgün yapısı hakkında elbette yani gizli devlet işleriyle yeraltı işiyle uğraşan başka bir deyimle yazılanlar doğrultusunda benim de çizdiğim karakter o yapıda devam etti.

"MİT GÖREVLİSİ KAŞİF KOZUNİOĞLU’NU OYNADIĞIMI BİLMİYORDUM"

Bilmiyordum ama gelişen senaryonun gelişen bölümlerinde bu karakterin anlayışı yapısı orada yazılanlara göre MİT ama MİT’in neresinde ne yapıyor sadece senaryoda ne ise çerçeve o.

Hatırladığım kadarıyla davası ya da haberleri okumaya başladığımızda gazetelerde böyle karşılaştırmalar benzetmeler yapıldı. Özdeş tutulması o aralar hiç mümkün değildi. Benim okuduğum senaryoya göre bu o mu değil mi hiç böyle bir şey benim aklıma gelmedi ve yakın çevremde de böyle bir benzetme yapılmadı.

"BANA TAM AKSİNİ ANLATTI"

Savtak'ın iki gün önce kendisine konuştuğunu ve aksini söylediğini savunan gazeteci İsmail Saymaz, Savtak'a tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Saymaz, "Bir tiyatrocuyu yalanlamayı hiç istemezdim. Kurtlar Vadisi’nde ‘Kazım Kaşifoğlu’ rolünü oynayan Sedat Savtak, bana CNN Türk’te söylediklerinin tam aksini anlattı. Bana başka, CNN Türk’e başka konuşuyor. Görüşmemizin detaylarını cümle cümle pazar günü Sözcü’deki köşemde yazacağım" ifadelerini kullandı.

SAVTAK DAHA ÖNCE NE DEMİŞTİ?

İsmail Saymaz, Savtak ile konuşmuş ve konuya ilişkin açıklamalarını Sözcü TV'de böyle aktarmıştı:

Kazım Kaşifoğlu'nu canlandıran oyuncu Sedat Savtak ile konuştum. Dedim ki Sedat Bey, 3 bölüm oynadınız tercih edilmenizin nedeni oynadığınız Kazım Kaşifoğlu karakterinin gerçekte Kaşif Kozinoğlu ile paralleliği var mı yok mu? 'Var' dedi zaten. Dedi ki 'zaten bu teklif bana geldiğinde iş görüşmesine gittiğimde o günlerde Kaşif Kozinoğlu'nun çeşitli itiraflarda bulunacağı iddia ediliyordu. Dolayısıyla zaten bu kahraman uyarlandı. Kaşif Kozinoğlu'na göre bu rol yazıldı.'

Dizideki Kazım Kaşifoğlu'nun rolü de hep Kaşif Kozinoğlu'nun gerçek hayattaki rolüne göre uyarlanmış. Onun başına bir şey gelmiş diziye yansımış. 'O ölünce benim rol bitmiş oldu' dedi.

Sedat Bey'in anlatımı Raci Şaşmaz'ı doğrulamıyor. Şaşmaz, tamamen Kozinoğlu ile ilgisi olmayan kurgusal karakterden bahsediyor. Mümkün değil o isimle. Fakat Sedat Bey, 'Kaşif Kozinoğlu'nun yakalanmasından sonra bu rol bana teklif edildi ve oynadığımız rol de Kaşif Kozinoğlu'na göre uyarlanan bir roldü' diyor.