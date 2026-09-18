Türk komandolarını gören Miçotakis geri adım attı!

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Türkiye kıyılarına yakın Meis, Karaada ve Çamlıada adalarını ziyaret etti.

Miçotakis'in provokasyon dolu ziyaretleri sıcaklığını korurken Türkiye'nin Ege kıyılarındaki askeri yapılanmasında dikkat çeken bir değişiklik yaşandı.

SİSAM ADASI'NIN HEMEN KARŞISINDA

Tunceli'nin Hozat ilçesindeki 51. Komando Tugayı, Aydın'ın Söke ilçesine konuşlandırıldı. Ege kıyılarına taşınan tugayın yeni konuşlanma noktası, Sisam Adası'nın hemen karşısında bulunuyor.

KOMANDOLAR MİÇOTAKİS'İ KORKUTTU: TANSİYON DÜŞSÜN

Provokasyona karşı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu cevabı sonrası Miçotakis yumuşama sinyali verdi.

"Türkiye ile komşuyuz" diyen Miçotakis, bu durumun asla değişmeyeceğini ifade ederek Türkiye ile iyi ilişkiler içinde olmayı hedeflediklerini söyledi.

'COĞRAFYA DEĞİŞMEZ VE KAÇINILMAZ BİR GERÇEK'

Yaptığı açıklamasında coğrafyanın değişmez ve kaçınılmaz bir gerçek olduğunu ve her iki ülkenin ilişkilerinin de her zaman bu gerçeklik temelinde şekillenmesi gerektiğini söyleyen Miçotakis, "Atina Bildirgesi'nin aslında, geçici gerilimlerin yaşanabileceği durumlarda dahi iletişim kurmamızı sağlayan ve böylece tansiyonun düşürülmesi gerektiğinde her zaman açık iletişim kanallarının bulunmasına olanak tanıyan, düzenli bir diyalog çerçevesinden ibaret olduğunu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.