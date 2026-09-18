Montella'dan sürpriz davet! 30 yaşında ilk kez Milli Takım'a çağrıldı

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi'nde Fransa, İtalya ve Belçika ile karşı karşıya gelecek.

​Bu müsabakalar öncesinde A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu. Teknik Direktör Vincenzo Montella tarafından belirlenen aday kadroda 29 futbolcu yer aldı.

30 YAŞINDA İLK KEZ ÇAĞRILDI

Bu oyuncular arasında en dikkat çeken isim ise Melih Kabasakal oldu. 30 yaşındaki ön libero kariyerinde ilk kez A Milli Takım'a çağrıldı.

Futbolculuk kariyerine Samsunspor altyapısında başlayan Melih Kabasakal, daha sonra Trabzonspor altyapısına transfer oldu. Sarıyer, Esenler Erokspor, İstanbulspor ve Eyüpspor gibi takımlarda forma giydikten sonra 2025-26 sezonunun başında Gaziantep FK'ya imza attı.

Geçen sezon Gaziantep FK formasıyla etkili performans ortaya koyan tecrübeli oyuncu kırmızı-siyahlı formayı 30 karşılaşmada giydi. Bu maçlarda 1 gol atarken 1 de asist yapan Melih, bu sezonun başında 422 bin Euro bonservis bedeli karşılığında Trabzonspor'a transfer oldu.

Bordo-mavili takımın önemli oyuncuları arasında yer alan Melih Kabasakal, 2'si Avrupa Ligi Elemeri olmak üzere 6 karşılaşmada oynadı.

Trabzonspor'daki performası gözden kaçmayan 30 yaşındaki oyuncu, Vincenzo Montella tarafından A Milli Takım aday kadrosuna çağrıldı.

Daha önce Türkiye U16 Milli Takımı'nın formasını 6 kez giyen Melih bu karşılaşmalarda 3 gol kaydetmişti.