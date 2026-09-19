HSK’nın görevden uzaklaştırdığı savcı hakkında yurt dışı çıkış yasağı

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/18547 sayılı soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade veren Uçuk, 7 Eylül 2026 tarihli kararnameyle Pınarhisar Cumhuriyet Savcılığından Bozova Cumhuriyet Savcılığına tayin edildiğini anlattı.

Uçuk, hakkında soruşturma başlatılmasına neden olan videoyu, eski eşi Kübra Tanış ile WhatsApp üzerinden yaşadığı bir tartışma sırasında çektiğini ve yalnızca eski eşine gönderdiğini söyledi.

Uçuk ifadesinde, videoyu herhangi bir kamuya açık sosyal medya hesabından yayımlamadığını savunarak, “Bu video sadece tarafım ile Kübra Tanış arasında gerçekleşen, sadece ikimizin yer aldığı konuşma içeriğinde paylaşılan bir videodur” dedi.

“ANLIK SİNİR VE ÖFKEYLE GÖNDERDİM”

Uçuk, eski eşinin kendisine yönelik ağır tahrik edici sözleri üzerine öfkelendiğini ileri sürerek videoyu anlık sinirle gönderdiğini söyledi.

Videodaki sözlerin Cumhuriyet savcıları ve hâkimlere yönelik olmadığını savunan Uçuk, “Kesinlikle mensubu olduğum ve şerefle yapmakta olduğum Cumhuriyet savcılığı ve hâkimlerimize yönelik herhangi bir hakaret niyeti taşıyan bir video değildir” ifadelerini kullandı.

TELEFON İNCELEMESİ DOSYAYA GİRDİ

Savcılık tutanağında, videonun 30 Ekim 2025 tarihinde çekildiği bilgisine yer verildi. Dosyada yapılan incelemede, videonun eski eş Kübra Tanış’ın “suç duyurusunda bulunacağım” şeklindeki mesajı üzerine Uçuk tarafından çekildiği ve Tanış’a gönderildiği yönünde tespit bulunduğu belirtildi.

Uçuk’un telefonu üzerinde yapılan inceleme ile dosyaya sunulan WhatsApp ekran görüntülerinin de bu hususla uyumlu olduğu kayda geçirildi.

“BASINA BEN SERVİS ETMEDİM” SAVUNMASI YAPTI

Uçuk, videonun kamuoyuna yayılmasından eski eşini sorumlu tuttu. Videonun kendi bilgisi dışında basın mensuplarına servis edildiğini ileri süren Uçuk, “Bu videoyu kesinlikle ben yayınlamadım. Herhangi bir basın sitesine servis etmedim” dedi.

Uçuk, videonun 18 Eylül 2026 tarihinde basına servis edilmesinin, Tekirdağ 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden bir dava ile 22 Eylül 2026 tarihinde görülecek velayet davası öncesinde kendisini yıpratmaya yönelik olduğunu iddia etti.

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Üzerine atılı suçlamayı reddeden Uçuk, söz konusu videonun eski eşiyle aralarındaki özel bir tartışmanın parçası olduğunu ve kamuya yönelik paylaşım amacı taşımadığını savundu.

Uçuk’un müdafii de dosyaya sunulan mesajlaşma kayıtlarının incelenmesi hâlinde müvekkilinin videoyu yayımlamadığının anlaşılacağını belirterek suçun yasal unsurlarının oluşmadığını ileri sürdü.

HÂKİMLİK: KUVVETLİ SUÇ ŞÜPHESİ VAR

Savcılıktaki işlemlerinin ardından Uçuk, “kamu görevlisine hakaret” suçundan adli kontrol talebiyle Tekirdağ 1. Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edildi.

Hâkimlik, dosya kapsamını değerlendirdikten sonra Uçuk’un üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin bulunduğunu, delillerin ise henüz tamamen toplanmadığını belirtti. Mahkeme, bu aşamada tutuklama yerine adli kontrol tedbirinin ölçülü olacağına hükmetti.

Tekirdağ 1. Sulh Ceza Hâkimliği, Başsavcılığın talebini kabul ederek Türkşad Kunthan Uçuk’un CMK’nın 109/3-a maddesi uyarınca yurt dışına çıkmasını yasakladı. Kararda ayrıca Uçuk’a, adli kontrol hükümlerine uymaması hâlinde tutuklanabileceği yönünde ihtarda bulunuldu.

Soruşturma dosyası, eksik işlemlerin tamamlanması için Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına iade edilirken, Uçuk hakkındaki soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.