Trabzonspor maçında kırmızı kart gördü! Okan Buruk: Asla hakaret etmedim

Trabzonspor'un 3-0 önde olduğu anda Okan Buruk, önce kendine ayrılan alanın dışına çıktığı için hakem Batuhan Kolak tarafından 70'de sarı kart gördü. 72. dakikada Sane'ye yapılan bir faul sonrasında ise Batuhan Kolak, Okan Buruk'a doğrudan kırmızı kart gösterdi.

Karar sonrası Okan Buruk, çok şaşırdı ve bir süre sahada kaldıktan sonra tribüne gitti.

“BENİM HAKEME HİÇBİR HAKARETİM YOK“

Deneyimli çalıştırıcı maçın ardından beIN SPORTS'a kırmızı kart görmesi hakkında açıklama yaptı.

Hakeme hakareti olmadığını ifade eden Buruk, “Benim hakeme hiçbir hakaretim yok. Hiçbir kötü söz söylemedim. Pozisyonu sordum. Sonra sarı kart verdi neden sarı kart verdiğini sorarken yine kötü bir şey söylemedim asla hakaret etmedim kötü söz söylemedim beni isteyerek attı.” dedi